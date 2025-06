Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

L2385/ Lothramühle: (ots)

Am Sonntagmittag wurde ein Motorradfahrer durch einen Unfall auf der Landesstraße 2385 verletzt. Der 56-Jährige fuhr in Richtung Lothramühle, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 64-jährigen Toyotafahrer, der trotz eines Brems- und Ausweichmanövers eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Dadurch wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der 64-Jährige sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, es befanden sich Abschleppdienste im Einsatz. Es kam für rund zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

