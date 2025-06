Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Fahrzeugdiebstählen gesucht

Triptis (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Raum Triptis und Oberpöllnitz zu mehreren Diebstählen von Fahrzeugen und Baumaschinen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Triptiz - Fahrzeuge von Autohausgelände entwendet

In der Nacht von Sonntag, dem 22. Juni, auf Montag, den 23. Juni 2025, wurden vom Gelände eines Autohauses in der Straße der Deutschen Einheit in Triptis drei Fahrzeuge entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zum Gelände und stahlen einen Opel Astra, einen Ford Transit sowie einen Opel Vivaro. Es entstand ein hoher Beuteschaden.

Oberpöllnitz - Trailer und Bagger gestohlen

Zudem wurde zwischen dem 20. Juni und dem 23. Juni 2025 von einem Firmengelände in der Siedlerstraße in Oberpöllnitz ein Trailer sowie ein Bagger entwendet. Auch hier ist der Schaden nicht unerheblich. Ein möglicher Zusammenhang mit dem Diebstahl in Triptis wird geprüft.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im jeweiligen Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0160562 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell