Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl - Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Am Samstagabend (02.08) wurde ein türkischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernreisezug von Beamten der Bundespolizei in Kehl kontrolliert. Der 34-Jährige wies sich mit einer abgelaufenen französischen Asylbescheinigung sowie einer türkischen Identitätskarte aus. Da die Dokumente ihn nicht zur Einreise nach Deutschland berechtigen begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurde eine totalgefälschte bulgarische Identitätskarte aufgefunden. Das Dokument wurde sichergestellt und ihm wurde die Einreise nach Deutschland verweigert. Er muss mit einer Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen rechnen.

