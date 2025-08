Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: Springmesser sichergestellt

Kehl (ots)

Bei der Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke wurden Cannabis und ein Springmesser sichergestellt.

Der 28-Jährige wurde am frühen Mittwochmorgen (06.08.) aufgrund der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke überprüft. In seiner Bauchtasche wurden ein Springmesser und ca. 55 g Cannabisharz aufgefunden. Das Cannabis und das Messer wurden sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Anzeige wegen unerlaubter Einfuhr von Cannabis und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

