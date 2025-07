Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ebringen: Lastwagen beschädigt Grundstückshecke und flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 08.07.2025, soll gegen 8:00 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Lastwagengespann die Hofgartenstraße in Ebringen befahren und einen Sachschaden verursacht haben.

Der Laster samt Anhänger soll dabei in Richtung Reuteweg gefahren und in einer Rechtskurve eine Hecke auf einem Privatgrundstück erheblich beschädigt haben. Dahinter befindliche Kleintierställe wurden hierdurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der oder die Verursacher/-in setzte seine Fahrt im Anschluss fort.

Laut Zeugen soll es sich bei dem Lastwagen möglicherweise um einen Heizöl- oder Pellettransporter gehandelt haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 EUR geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Vorfall als Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die ergänzende Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Insbesondere werden mögliche Kundinnen/ Kunden, welche sich am Unfalltag in Ebringen mit Heizöl oder Pellets beliefern haben lassen, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell