POL-FR: Mann durch Messerangriff verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Dank einer Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch, 09.07.2025, kurz nach 21.00 Uhr, zwei männliche Jugendliche vorläufig festnehmen, welche in Verdacht stehen einen Motorroller in Minseln entwendet zu haben. Die Zeugin teilte zwei männliche Jugendliche mit, welche in der Nordschwabener Straße an einem Motorroller herumhantieren würden. Diese käme ...

mehr