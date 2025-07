Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Motorroller - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Dank einer Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch, 09.07.2025, kurz nach 21.00 Uhr, zwei männliche Jugendliche vorläufig festnehmen, welche in Verdacht stehen einen Motorroller in Minseln entwendet zu haben. Die Zeugin teilte zwei männliche Jugendliche mit, welche in der Nordschwabener Straße an einem Motorroller herumhantieren würden. Diese käme ihr verdächtig vor. Nun würden die Jugendlichen in Richtung Wiesentalstraße flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Jugendlichen kurze Zeit später in Minseln festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, wurde der Motorroller kurz zuvor in der Kirchgasse entwendet. Der Motorroller wurde sichergestellt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt.

