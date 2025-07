Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Pkw kommt auf Autobahn von Fahrbahn ab - eine Leichtverletzte - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Pkw die Autobahn A 98 von Lörrach kommend in Richtung Weil am Rhein, als sie vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache auf Höhe der Anschlussstelle Kandern nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrfach mit der Schutzplanke kollidierte. Im Grünstreifen kam der Pkw zum Stehen. Mit leichten Verletzungen wurde die 35-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt wurden 10 Schutzplankenelemente beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

