Weeze (ots) - Am Sonntag (29. Juni 2025) kam es gegen 07:40 Uhr an der Irmgardisstraße in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Goch befuhr mit einem Kleinkraftrad (Hersteller: Fantic Motor) die Irmgardisstraße in Weeze von Hülm kommend in Fahrtrichtung Oberhelsum. An der Unfallörtlichkeit verlor der 19-Jährige, aufgrund von ...

