Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Sturz mit Kleinkraftrad: 19-Jähriger schwerverletzt

Weeze (ots)

Am Sonntag (29. Juni 2025) kam es gegen 07:40 Uhr an der Irmgardisstraße in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Goch befuhr mit einem Kleinkraftrad (Hersteller: Fantic Motor) die Irmgardisstraße in Weeze von Hülm kommend in Fahrtrichtung Oberhelsum. An der Unfallörtlichkeit verlor der 19-Jährige, aufgrund von Bodenwellen und Spurrillen, die Kontrolle über das Kleinkraftrad und stürzte. Der Gocher verletzt sich dabei schwer und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. (pp)

