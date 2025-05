Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Auf schmaler Allee mit 182 km/h gerast

Bild-Infos

Download

PHR Demmin (ots)

Auf der Landesstraße 271 zwischen Hohenmocker und Demmin ist in der vergangenen Woche ein Mann rasend schnell durch Ortschaften, in 70-Bereichen und auf der 100er-Strecke unterwegs gewesen. Den Beamten im Videowagen fiel das Auto auf, nachdem der Fahrer kurz hinterm Ortsausgang Hohenmocker in Richtung Utzedel auf etwa 170 Stundenkilometer beschleunigte. Und das trotz der schmalen Alleenstraße, die durch Wurzelbewuchs auch noch uneben ist.

Bei erlaubten 100 km/h fuhr der Fahrzeugführer stellenweise bis zu 182 km/h. Durch die Ortschaft Utzedel (erlaubte 50 Stundenkilometer) raste er streckenweise mit bis zu 90 km/h.

Kurz danach stoppten die Beamten den Wagen. Am Steuer saß ein 36-jähriger Armenier, der zur Überraschung der Beamten bei der Raserei seinen 15-jährigen Sohn mit im Auto hatte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde unter anderem wegen des Vorwurfs des illegalen Autorennens der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Für die Maßnahmen und Entscheidungen der Polizei zeigte der Mann kein Verständnis - auch nicht, als ihm die Videoaufnahmen seiner Raserei gezeigt wurden.

Die Polizeibeamten im Videowagen bekommen leider immer wieder Fahrer vor die Linse, die selbst in Gefahrenzonen oder Ortschaften massiv zu schnell fahren und in riskanten Situationen oder an unerlaubten Stellen überholen. Das kann schnell zu schweren Unfällen mit dramatischem Ende führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell