Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletztem Fußgänger: Roter Renault Capture gesucht

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Samstagabend (28. Juni 2025) gegen 21:10 Uhr ereignete sich in Nieukerk eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei dringend Zeugen sucht. Nach ersten Erkenntnissen war ein 23-Jähriger aus Straelen zu Fuß am rechten Fahrbahnrand der Straelener Straße in Richtung Nieukerker Straße unterwegs. Etwa 70 Meter hinter dem Kreuzungsbereich Berkhörnweg / Droogtweg wurde er nach jetzigem Stand der Ermittlungen von einem unbekannten PKW erfasst und durch die Kollision schwer verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Zeugin, die mit ihrem Hund auf dem Berkhörnweg in Richtung Straelener Straße unterwegs war, hörte von dort kommend einen Knall und sah danach einen roten Wagen in Richtung Nieukerker Straße davonfahren. Die Zeugin fand den verletzten 23-Jährigen kurz darauf im Straßengraben und leistete erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik.

An der Unfallstelle blieben mehrere Fahrzeugteile und Lacksplitter zurück. Nach der Auswertung der Fahrzeugteile handelt es sich bei dem flüchtigen Wagen um einen roten Renault Capture mit Baujahr ab Sommer 2024, der als Folge des Unfalls im rechten Front- und Seitenbereich beschädigt sein muss. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell