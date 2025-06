Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades - drei verletzte Personen

Wachtendonk (ots)

Am Samstag, 28.06.25 gegen 18:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 221 an der Einmündung Jülicher Straße, Einfahrt zum Parkplatz der Freizeitanlage Blaue Lagune, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 76-jährige PKW-Fahrer beabsichtigte mit seinem braunen VW von der Jülicher Straße nach links auf die B 221 (Leuther Landstraße) abzubiegen und seine Fahrt in Richtung Kaldenkirchen fortzusetzen. Der 26-jährige Kradfahrer befuhr mit seinem Motorrad (Honda) die B 221 aus Kaldenkirchen kommend mit Fahrtrichtung Straelen. Ebenfalls mit ihm auf dem Krad saß die 21-jährige Sozia. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Kradfahrer und sein Sozia stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich in Folge des Verkehrsunfalls schwer. Beide wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Duisburg zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße voll gesperrt.

