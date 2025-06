Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Vermisster 86-Jähriger in Weeze-Baal tot aufgefunden

Vermisstensuche endete traurig

Weeze (ots)

Am Montag (23. Juni 2025) wurde in Weeze -Baal eine männliche Person in einem Graben aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach den zwischenzeitlich durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizei handelt es sich bei dem Toten zweifelsfrei um den seit Freitag (13.Juni 2025) aus dem Petrusheim in Weeze vermissten 86-jährigen Mann. Die ab dem Zeitpunkt des Verschwindens durchgeführten umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei unter dem Einsatz von Hubschraubern, Mantrailer- und Flächensuchhunden, die Ermittlungen der Kriminalpolizei sowie die zeitnah eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung waren bis zum Auffindezeitpunkt leider ergebnislos verlaufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist Fremdverschulden auszuschließen. Unser Mitgefühl gilt insbesondere den Angehörigen der Toten. Diese wurden vom Opferschutz der Polizei Kleve betreut. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell