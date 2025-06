Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter Audi A 6 in Straelen beschädigt

Unfallverursacher flüchtig

Straelen (ots)

Am Mittwoch (25. Juni 2025) gegen 10:00 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen Audi A 6 einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Das Fahrzeug stand seit Dienstag (24. Juni 2025), 22:30 Uhr, auf dem Seitenstreifen der Venloer Straße in Höhe der Hausnummer 44 geparkt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat den Audi im unteren Bereich der vorderen linken Fahrzeugecke beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 zu melden. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell