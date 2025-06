Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Einfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Donnerstag (26. Juni 2025) brachen bisher unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Gelderner Straße in Issum ein. Der Tatzeitraum kann hier auf die Zeit zwischen 08:15 Uhr und 12:00 Uhr eingegrenzt werden. Im Haus, welches nach dem gewaltsamen Öffnen einer Terrassentür betreten werden konnte, wurden Schränke und Kommoden geöffnet und augenscheinlich durchsucht. Derzeit können noch keine Angaben zu entwendeten Gegenständen gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Geldern bittet jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld des Tatortes machen können, sich zu melden. Hinweise an die Polizei bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

