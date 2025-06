Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Rohbau am Rosenbroecksweg

Werkzeug und Baumaterial entwendet

Kevelaer (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch (25. Juni 2025) auf Donnerstag (26. Juni 2025) in ein im Rohbau befindliches Haus am Rosenbroecksweg in Kevelaer ein. Sie entwendeten diverses Werkzeug und Baumaterialien, darunter mehrere Eimer mit weißer Farbe, eine Schleifmaschine und ein Staubsauger der Marke "Flex", Kupfer- und Messingkabel sowie ein Stromverteilerwürfel der Marke "PCE". Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruchsdiebstahl machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell