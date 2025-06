Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter schwarzer Audi Avant auf Firmenparkplatz in Herongen beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

In Straelen-Herongen wurde am Montag (23. Juni 2025) ein auf dem Parkplatz der Fa. Kühne an der Niederdorfer Straße abgestellter schwarzer Audi A6 Avant durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Audi, der auf dem Parkplatz für die Mitarbeiter in der hinteren Parkplatzreihe linksseitig abgestellt war, wurde an der hinteren Tür der Fahrerseite sowie am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallzeitraum liegt zwischen 04:45 Uhr und 14:30 Uhr. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach dem Unfallverursacher und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Verkehrsunfallflucht machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell