POL-KLE: Kreis Kleve - Grenzüberschreitender Ermittlungs- und Fahndungserfolg

Niederländischer Pedelec-Dieb auf frischer Tat in Kleve festgenommen

Kreis Kleve (ots)

Im Bereich Kleve und der näheren Umgebung kam es in den vergangenen Wochen zu einer Vielzahl von Pedelec- und Metall-Diebstählen. Bei mehreren dieser Taten wurde eine männliche Person beobachtet, welche einen niederländischen Pkw nutzte. Durch die Auswertung von Videoüberwachungsbildern konnte auch das Kennzeichen abgelesen werden. Durch das Kriminalkommissariat (KK) Kleve wurden nun das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) und der zivile Einsatztrupp (ET) der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz der Klever Polizei mit in die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen einbezogen. Dem GPT gelang es, einen möglichen Nutzer des o. g. Pkw aus Nimwegen zu ermitteln. Dieser hat auch in den Niederlanden entsprechende Erkenntnisse als Fahrraddieb. Durch die niederländische Polizei konnten mehreren Ein- und Ausreisen dieses Fahrzeuges von den Niederlanden nach Deutschland und wieder zurück festgestellt werden. Es konnte dann am Mittwoch (11. Juni 2025) bei der Einreise nach Deutschland durch Beamte des Einsatztrupps kurzzeitig observiert werden. Als der Pkw auf den Parkplatz eines Baumarktes am Klever Ring fuhr, konnten die Beamten beobachten, wie der Fahrer ein verschlossenes E-Bike vom Eingangsbereich aus zu seinem Auto trug und es in den Kofferraum legte. Als er wieder losfahren wollte, erfolgte der Zugriff durch die Polizei und der sichtlich überraschte 62-jährige Mann aus Nimwegen konnte unverletzt festgenommen werden. In seiner anschließenden Vernehmung bei der Kriminalpolizei in Kleve, bei der ein Mitarbeiter der Politie Doetinchem, der Angehöriger des GPT ist, als Dolmetscher agierte, räumte der Beschuldigte nicht nur den beobachteten Diebstahl ein, sondern zudem noch einen weiteren in Kranenburg am gleichen Tag, welcher bereits durch die Polizeiwache Kleve aufgenommen worden war. Die Ermittlungen zu weiteren Taten, sowie zum Verbleib der entwendeten Pedelecs dauern beim KK Kleve an. Der Tatverdächtige wurde nach Erbringen einer Sicherheitsleistung, Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, sein Pkw wurde sichergestellt. Das gestohlene E-Bike vom Parkplatz Hagebau-Markt konnte der erleichterten Eigentümerin vor Ort zurückgegeben werden. (sp)

