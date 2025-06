Emmerich (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (25. Juni 2025) zwischen 05:00 und 14:50 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Doppelhaushälfte an der Eltener Straße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen in dem Haus nach Diebesgut. Entwendet wurde Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs) Rückfragen ...

