Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zwei Einbrüche in Kapellen

Einbrecher stehlen Bargeld aus Apotheke und Pizzeria

Geldern (ots)

In Geldern-Kapellen sind in der Nacht von Dienstag (24. Juni 2025) auf Mittwoch (25. Juni 2025) bisher unbekannte Personen in eine Apotheke und eine Pizzeria an der Lange Straße eingebrochen. Bei der Apotheke lässt sich die Tatzeit auf etwa 01:43 Uhr eingrenzen. Dort dürften nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein. In den Geschäftsräumen, die nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters von den Tätern betreten wurden, öffneten diese Schränke und Schubladen sowie die Kassen. Sie entwendeten nach derzeitigem Stand Bargeld in einer dreistelligen Höhe. Der Tatzeitraum, in dem Unbekannte in die nahegelegene Pizzeria eingebrochen sind, lässt sich nicht näher als zwischen 22:30 Uhr am Dienstag und 10:50 Uhr am Mittwoch eingrenzen. Hier gelangten die Täter durch das Öffnen eines seitlichen Fensters in die Geschäftsräume. Sie brachen die Kasse auf und entwendeten dort ebenfalls einen dreistelligen Bargeldbetrag. Derzeit ist davon auszugehen, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter gehandelt hat. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen oder auch zu verdächtigen Feststellungen an der Lange Straße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell