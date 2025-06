Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - VW Beetle brennt an der Braunstraße

Polizei sucht Zeugen

zwei Jungen in Tatortnähe gesehen

Kleve (ots)

Am Donnerstag (26. Juni 2025) gegen 00:52 Uhr stellte die Besatzung eines Rettungswagens einen Brand am hinteren Bereich eines Pkw auf einem Parkplatz an der Braunstraße in Kleve fest. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht, bei dem das Fahrzeug, ein roter VW New Beetle, stark beschädigt wurde. Durch Zeugen wurden zwei männliche Jugendliche gesehen, die kurz vor der Entdeckung des Brandes vom Parkplatz kamen und sich schnell in unterschiedliche Richtungen entfernten. Einer der beiden Jungen hatte einen E-Scooter dabei und ist bis zum Ende der Braunstraße gefahren, der andere lief den Friedrich-Ebert-Ring zu Fuß entlang. Zur Brandursache kann derzeit noch nichts eindeutiges gesagt werden, eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandlegung erscheint jedoch wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei und Kleve sucht jetzt nach den beiden Jungen, die möglicherweise sachdienliche Angaben zum Brand machen können sowie nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell