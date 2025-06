Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Gartenzaun beschädigt

Verursacher geflüchtet

Emmerich am Rhein (ots)

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstag (26. Juli 2025) zwischen 12:45 Uhr und 16:00 Uhr am Heideweg/Im Polderbusch (zweite gleichnamige Einmündung vom Bremerweg aus gesehen) den Stabmattenzaun eines Eckgrundstückes beschädigt. Anhand der Spuren vor Ort kann davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Heideweg in Richtung der Straße Im Polderbusch befahren hat und dabei in Fahrtrichtung rechts in den Zaun gefahren ist. Ob dies bei einer Vorwärts- oder eventuell auch bei einer Rückwärtsfahrt (möglicherweise beim Rangieren) passiert ist, ist derzeit nicht bekannt. Vor Ort blieben rote Kunststoffteile zurück, möglicherweise von einer Abdeckung an der Karosserie eines Fahrzeuges. Sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830. (sp)

