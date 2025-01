Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.01.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft drang in mehrere Parzellen ein.

Salzgitter, Beddingen, Gartenstraße, Kleingartenverein, 27.01.2025 (Feststelldatum).

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich in annähernd zehn bekannt gewordenen Fällen einen gewaltsamen Zugang in die Gartenlauben. Es wurden hierbei Schäden in einer mindestens niedrigen vierstelligen Höhe verursacht. Die Polizei ermittelt das Diebesgut. Zeugenhinweise sind an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell