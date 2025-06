Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Nachtrags- und Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer am Wolfsberg in Nütterden

Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw kam es am Freitag (27. Juni 2025) gegen 11:25 Uhr in Kranenburg-Nütterden. Der Radfahrer, ein 25-jähriger Mann aus Kranenburg, war von der Jugendtagungsstätte die Straße Waldkamp heruntergefahren und wollte nach links auf die Wolfsbergstraße in Richtung Nütterden abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw Skoda Superb einer 34-jährigen Frau, ebenfalls aus Nütterden, die die Wolfsbergstraße in Richtung Reichswald/Treppkesweg befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der Radfahrer die Vorfahrt der Autofahrerin nicht beachtet, sie befand sich eindeutig auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Für den 25-Jährigen galt das auf der Straße Waldkamp aufgestellte Verkehrszeichen "Vorfahrt achten", während für die Frau aus Nütterden das Verkehrszeichen 301 ("Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder Einmündung") galt. In der ursprünglichen Meldung wurde aufgrund eines internen Fehlers die Vorfahrtsregelung "Rechts vor Links" angegeben. Wir bitten, diese Fehlinformation zu entschuldigen. (sp)

