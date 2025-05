Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Karl-Englert-Straße wurde in der Nacht auf Freitag in eine Schule eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter auf ein Gerüst am Verwaltungsgebäude und öffneten von dort gewaltsam ein Fenster. Im Inneren wurden diverse Bürotüren aufgebrochen. Aus einem Büro wurde aus einer Geldkassette Bargeld gestohlen.

Oer-Erkenschwick:

Am Berliner Platz wurde am frühen Freitagmorgen in eine Spielhalle eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten an mehreren Automaten die Scheinfächer auf und erbeuteten Bargeld. Der Alarm wurde gegen 3.45 Uhr ausgelöst. Auf Videoaufzeichnungen sind nach ersten Informationen zwei Personen zu sehen. Die Aufnahmen werden nun weiter ausgewertet.

Recklinghausen:

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sind unbekannte Täter bei einem Fußballverein an der Strünkedestraße eingebrochen. Dabei entstand höherer Sachschaden. Auf dem Vereinsgelände wurde versucht, in mehrere Gebäudeteile einzubrechen, teilweise gelang es auch. Angaben über Diebesgut liegen noch nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

