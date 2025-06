Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 17-Jähriger verliert Kontrolle über Kleinkraftrad: Emmericher nach Sturz ins Krankenhaus verbracht

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Freitag (27. Juni 2025) kam es gegen 22:20 Uhr an der Hauptstraße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Kleinkraftrad (Hersteller: Kwang Yang) die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße. Nachdem der 17-Jährige den Bremsvorgang vor der Einmündung eingeleitet hatte, rutschte das Hinterrad des Kleinkraftrads, aufgrund von Rollsplitt auf der Fahrbahn, weg und der Emmericher verlor die Kontrolle. Der 17-Jährige stürzte auf die rechte Seite, verletzte sich schwer und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Kleinkraftrad wurde im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. (pp)

