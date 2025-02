Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Viele Verstöße bei Kontrollen im Güterverkehr aufgefallen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat sich in der vergangenen Woche an der europaweiten Kontrollaktion ROADPOL Truck & Bus beteiligt. Ziel war, die Sicherheit im gewerblichen Güterverkehr zu erhöhen und Verstöße zu ahnden.

Die Beamten des Verkehrsdienstes führten umfassende Kontrollen in den Städten Haltern am See, Dorsten, Castrop-Rauxel, Bottrop und Recklinghausen durch. Bei Kontrollen an der B58/B224 in Dorsten sowie der B224 in Bottrop wurde die Polizei durch die Kooperationsbehörde BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität) unterstützt.

Insgesamt wurden an den Kontrolltagen 129 Fahrzeuge sowie deren Fahrer/Fahrerinnen überprüft. Dabei wurden bei 78 Fahrzeugen Verstöße festgestellt, die in 15 Fällen zur Untersagung der Weiterfahrt führten. Zudem wurden drei Sicherheitsleistungen erhoben.

Ein besonders auffälliger Fall ereignete sich bei der Kontrolle eines Kastenwagens auf der B224/Braukstraße in Bottrop. Hier wurde falsch gelagertes Fleisch auf der Ladefläche entdeckt (Foto) - es fehlten Abdeckungen und das Fleisch hatte teilweise Kontakt mit der Innenwand des Fahrzeugs. Das Veterinäramt wurde hinzugezogen, die Ware musste letztendlich entsorgt werden. Außerdem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (Owi) geschrieben.

Die Ergebnisse der Kontrollen durch den Verkehrsdienst:

- Strafanzeigen: 5 - Verstöße gegen Sozialvorschriften/Arbeitszeitverordnung: 68 - Mangelhafte Ladungssicherung: 15 - Überladungen: 1 - Technische Mängel: 3 - Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften: 1 - Sonstige Verstöße: 15

Der Verkehrsdienst wird auch in Zukunft regelmäßige Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überprüfen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell