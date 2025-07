POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Kaffeemaschine auf eingeschalteten Herd

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 09.07.2025 gegen 23:00 Uhr beabsichtigte ein 59-jähriger Audi-Fahrer in Bad Säckingen aus der Jurastraße in die Basler Straße (B34) einzubiegen. Die Ampelanlage war nicht mehr in Betrieb, weshalb die B34 gemäß Beschilderung vorfahrtsberechtig ist. Aus bislang nicht geklärten Gründen erkannte der Audi-Fahrer die Wartepflicht nicht ...

