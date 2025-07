Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Mofa-Fahrer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und verunfallt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.07.2025 gegen 18:00 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Mofa-Fahrer in der Dorfstraße in Jestetten auf, der mit einer Geschwindigkeit von deutlich über 25 km/h unterwegs gewesen sein dürfte. Der Fahrer sollte kontrolliert werden. Dieser versuchte jedoch durch Erhöhen der Geschwindigkeit, mit einer damit einhergehenden Überschreitung der innerhalb der geschlossenen Ortschaft zulässigen 50 km/h, sich der Kontrolle zu entziehen. Nachdem der Mofa-Fahrer über einen Fuß- und Radweg flüchtete, verlor die Streife kurz den Sichtkontakt, konnte den Mofa-Fahrer aber im Nahbereich wiederfinden, da er mit seinem Mofa aus bislang unbekannten Gründen stürzte. Bevor der 17-jährige Fahrer wieder auf sein Gefährt aufsteigen konnte, wurde er durch die Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Der 17-Jährige war der Meinung, dass die Flucht vor der Polizei keine Straftat sei. Am Mofa wurden diverse bauliche Veränderungen, die eine Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit ermöglichen, festgestellt. Das Fahrzeug war so nicht mehr zugelassen und wurde stillgelegt. Außerdem wird der Sachverhalt unter anderem wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis an die Staatsanwaltschaft vorgelegt und eine Mitteilung an die Führerscheinbehörde gefertigt. Der Fahrer wurde im Anschluss in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell