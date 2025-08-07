PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels

Kehl (ots)

Am späten Mittwochabend (06.08.) nahmen Beamte der Bundespolizei einen 30-Jährigen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke fest. Der französische Staatsangehörige wies sich, als Beifahrer eines Fahrzeugs aus Frankreich, mit einer französischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit 45 Tagen Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

