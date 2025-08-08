PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung im ICE 377
Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Karlsruhe/Baden-Baden/Offenburg (ots)

Am 7. August 2025 soll es im ICE 377 auf der Fahrt von Karlsruhe nach Offenburg durch einen bislang Unbekannten zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein.

Laut Angaben der geschädigten 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen soll sich der Mann gegen 22:30 Uhr in die Nähe der Frau gesetzt und an seinem Glied manipuliert haben. Nachdem er seine Handlungen beendet hatte, soll er sich entfernt und vermutlich beim Halt im Bahnhof Baden-Baden den Zug verlassen haben.

Die 30-Jährige selbst brachte den Vorfall im Bahnhof Offenburg bei der Bundespolizei zur Anzeige. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Der bislang Unbekannte soll zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt, helle Jeans und Sneaker getragen haben. Der Geschädigten ist das vernarbte Gesicht des ca. 28-35- jährigen Mannes aufgefallen, zudem soll er einen Kurzhaarschnitt gehabt haben.

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zum bislang unbekannten Täter machen kann oder wer durch dessen Handlungen beeinträchtigt wurde wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

