Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreck Haftbefehl

Kehl (ots)

Am Freitagabend (08.08.25) wurde ein 25-Jähriger in einem Reisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei festgenommen. Der vietnamesische Staatsangehörige wies sich mit seinem gültigen Reisepass und abgelaufenen polnischen sowie ungarischen Aufenthaltstiteln aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

