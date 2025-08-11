PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am FKB

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 10. August 2025 im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nordmazedonien einen 35-Jährigen festgenommen. Gegen den mazedonischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 24-tägige Haftstrafe abwenden.

