Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am FKB
Rheinmünster (ots)
Beamte der Bundespolizei haben am 10. August 2025 im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nordmazedonien einen 35-Jährigen festgenommen. Gegen den mazedonischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 24-tägige Haftstrafe abwenden.
