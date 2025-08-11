Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl - Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Am Samstagmorgen (09.08.25) wurde ein russischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei in Kehl kontrolliert. Der 36-Jährige wies sich mit einem gültigen russischen Reisepass sowie einem Erstasylantrag aus Frankreich aus. Da die Dokumente ihn nicht zur Einreise nach Deutschland berechtigen begleitete er die Beamten zur Dienststelle. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurde eine totalgefälschte polnische Identitätskarte aufgefunden. Das Dokument wurde sichergestellt und ihm wurde die Einreise nach Deutschland verweigert. Er muss mit einer Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen rechnen.

