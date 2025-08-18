Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Körperverletzungsdelikte beim "HenneseeFest"

Meschede (ots)

Im Rahmen der Veranstaltung "HenneseeFest" in Meschede erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis über drei Körperverletzungsdelikte.

Am 16.08.2025 gegen Mitternacht kam es auf der Staumauer zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Meschedern. Im weiteren Verlauf schubste ein 28-jähriger Beteiligter seinen 30-jährigen Kontrahenten. Anschließend schlug der Angreifer den 30-jährigen mit der Faust gegen den Kopf. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden. Als er auf dem Boden lag, traten und schlugen nun auch vier weitere Personen auf den Geschädigten ein. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Am 16.08.2025 um 00:44 Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern gerufen. Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen eskalierte und mündete in einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 27-jährigen Deutsch-Iraner und einem 28-jährigen Türken. Der 27-Jährige schlug im weiteren Verlauf mutmaßlich einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der bei der Veranstaltung eingesetzt war, ins Gesicht. Der 28-Jährige fiel bereits bei dem Sachverhalt gegen Mitternacht auf. Der 40-jährige Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Der 27-jährige Deutsch-Iraner musste in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er Widerstand.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell