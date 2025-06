Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in leerstehender Asylunterkunft sorgt für starke Rauchentwicklung

Essen-Bochold, Flötzstraße, 06.06.2025, 16:41 Uhr (ots)

Heute Nachmittag um 16:41 Uhr wurde die Feuerwehr Essen durch zahlreiche Notrufe zu einem Brandereignis in einer leerstehenden Asylunterkunft in die Flözstraße nach Essen-Bochold alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung aufsteigen. Als das erste Löschfahrzeug eintraf, war die Straße sowie das betroffene Gelände in Rauch gehüllt. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der Vermutung, dass das Gebäude im Inneren in Vollbrand stand, wurde sofort das Alarmstichwort erhöht. Dadurch wurden weitere Einsatzkräfte zu der Einsatzstelle nachalarmiert.

Mehrere Trupps unter Atemschutz drangen mit handgeführten Strahlrohren in das Gebäude ein und führten an mehreren Stellen eine Brandbekämpfung durch. Im Inneren waren Dämmmaterialien, Matratzen und große Mengen Unrat in Brand geraten. Diese wurden zügig abgelöscht. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Gebäudestruktur erfolgreich verhindert werden. Vorsorglich wurde das Gebäude auf Personen abgesucht. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten mithilfe der Wärmebildkamera durchgeführt.

Zur Ursache des Brandausbruchs hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Essener Feuerwehr war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck sowie dem Führungsdienst und mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes für eineinhalb Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell