FW-E: Schwerer Verkehrsunfall - eine verletzte Person

Essen-Kettwig, Meisenburgstraße, 01.06.2025, 10:33 Uhr (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, dem 1. Juni 2025, wurde die Feuerwehr Essen um 10:33 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Meisenburgstraße in den Stadtteil Essen-Kettwig alarmiert. Vor Ort war ein Pkw frontal gegen einen Baum gefahren. Die Anrufenden berichteten, dass das Fahrzeug im Motorbereich qualmt und der Fahrer bewusstlos in seinem Fahrzeug eingeschlossen war.

Aufgrund dieser Meldung alarmiert die Leitstelle sofort Einsatzkräfte der Feuerwachen Rüttenscheid und Mitte, den schweren Hilfeleistungszug sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Essen-Kettwig und mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes zur gemeldeten Unfallstelle.

Die zuerst eintreffende Rettungswagenbesatzung fand den Fahrer nicht ansprechbar am Steuer seines stark deformierten Fahrzeuges vor und leitete eine Sofortrettung ein. Glücklicherweise war der Patient nicht eingeklemmt, so dass nach dem Befreien aus dem Fahrzeug sofort mit der medizinischen Versorgung begonnen wurde. Nach umfangreicher notärztlicher Versorgung wurde die schwerverletzte Person in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Brandschutz sicher, nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und unterstützten die Maßnahmen des Rettungsdienstes.

Wie es zu dem Alleinunfall kommen konnte, ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes war die Meisenburgstraße voll gesperrt.

