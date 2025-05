Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in Bochold - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Wohnbereiche

Essen-Bochold, Schölerpad, 27.05.2025, 12:00 Uhr (ots)

Am Dienstagmittag wurde die Feuerwehr Essen gegen 12:00 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand im Stadtteil Bochold alarmiert. Zahlreiche Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses im Schölerpad. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten aufgrund der massiven Rauchentwicklung ihre Wohnungen nicht mehr selbstständig verlassen. Zusätzlich drang Rauch sichtbar aus mehreren Fenstern an der Vorder- und Rückseite des Gebäudes.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte lokalisierten die Ursache der Rauchentwicklung im Kellerbereich des Hauses. Dort war ein Kellerabteil in Brand geraten, der Brandrauch hatte sich bereits über den Treppenraum im Gebäude ausgebreitet.

Unverzüglich drangen die Kräfte unter Atemschutz in den Keller vor, um den Brand zu bekämpfen. Parallel dazu wurde der Treppenraum kontrolliert und Drehleitern in Stellung gebracht, um einen eventuellen Rettungsweg für die eingeschlossenen Personen sicherzustellen. Glücklicherweise konnte der Treppenraum durch Belüftungsmaßnahmen rasch entraucht werden, sodass keine unmittelbare Gefahr mehr für die Bewohner in den Wohnungen bestand. Das Feuer wurde zügig gelöscht.

Einige Bewohnerinnen und Bewohner hatten den verrauchten Treppenraum vor Eintreffen der Feuerwehr als Fluchtweg genutzt und dabei Rauchgase eingeatmet. Nach Sichtung durch den Rettungsdienst vor Ort war jedoch keine weiterführende Behandlung in einem Krankenhaus notwendig.

Durch den Brand wurde die Elektrik des Kellers in Mitleidenschaft gezogen. Der Energieversorger musste das Gebäude vom Stromnetz trennen.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen. Die Einsatzdauer betrug rund eine Stunde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verhaltensinformation der Feuerwehr Essen: Falls es zu einem Feuer innerhalb des Gebäudes kommt, bewahren Sie Ruhe. Schließen Sie die Türen zum Brandraum. Informieren Sie die Feuerwehr. Verlassen Sie das Gebäude über einen sicheren Rettungsweg. Bei Mehrfamilienhäusern ist der Treppenraum ein sicherer Rettungsweg. Ist der Treppenraum verraucht, bleiben Sie in der Wohnung und machen Sie sich auf Balkonen oder an Fenstern für die Feuerwehr bemerkbar und warten Sie die Anweisungen der Feuerwehr ab.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell