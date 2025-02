POL-DA: Riedstadt: Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Kelsterbach (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Freitag (07.02.), in der Zeit zwischen 7.30 und 18.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Terrassentür in das Haus in der Saalburgstraße ein. Ihnen fielen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend Schmuck, Geld und ...

mehr