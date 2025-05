Feuerwehr Essen

FW-E: 2024 - Wichtige Entwicklungsschritte und herausfordernde Einsätze für die Feuerwehr Essen: Vorstellung des Jahresberichtes 2024

Essen, 20.05.2025, 18 Uhr (ots)

Jahresbericht 2024 der Feuerwehr Essen

Das Wichtigste auf einen Blick:

- Einsatzzahlen: Insgesamt bearbeitete die Feuerwehr Essen 154.540 Einsätze im Brandschutz, der Technischen Hilfeleistung und im Rettungsdienst.

- Neuer Leiter der Feuerwehr: Seit dem 1. Oktober 2024 leitet Leitender Branddirektor Jörg Wackerhahn die Feuerwehr Essen.

- Aufbau der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz: Im Jahr 2024 wurde für dieses wichtige Themenfeld eine eigene Abteilung gegründet und personell aufgebaut.

Am heutigen Dienstag, den 20. Mai 2025, stellte der Leiter der Feuerwehr Essen, Leitender Branddirektor Jörg Wackerhahn, den Mitgliedern des Ausschusses für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung den Jahresbericht der Feuerwehr Essen für das Jahr 2024 vor. Neben den Einsatzzahlen des vergangenen Jahres gewährt der Bericht einen Einblick in den weitreichenden Veränderungsprozess, welchen die Feuerwehr Essen zurzeit durchläuft.

Einsatzzahlen 2024

Im Jahr 2024 bewerkstelligte die Feuerwehr Essen insgesamt 154.540 Einsätze, die sich aus den Bereichen Brandschutz (8.768), Technische Hilfeleistung (4.814) und Rettungsdienst (140.958) zusammensetzten. Das bedeutet, dass durchschnittlich 420 Einsätze pro Tag durch die Einsatzkräfte abgearbeitet wurden. Im Vergleich mit dem Vorjahr 2023 ist eine leicht fallende Tendenz in der Notfallrettung erkennbar, während die Einsatzzahlen im Brandschutz konstant sind. Der Rückgang der Einsätze im Rettungsdienst ist auf eine verbesserte Koordination und strukturelle Anpassungen zurückzuführen.

Neuer Leiter der Feuerwehr

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 übernahm der Leitende Branddirektor Jörg Wackerhahn die Leitung der Feuerwehr Essen, nachdem sein Vorgänger Thomas Lembeck in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden war. Der Rat der Stadt Essen hatte sich in seiner 30. Sitzung am 24. April 2024 für Jörg Wackerhahn als neuen Leiter der Feuerwehr ausgesprochen und ihn damit mit der Leitung einer der größten Feuerwehren Deutschlands beauftragt. In den kommenden Jahren wird Jörg Wackerhahn die Feuerwehr Essen erfolgreich weiterentwickeln und die Resilienz der Organisation für zukünftige Herausforderungen festigen. Neben der Verantwortung für 1.000 Mitarbeitende der Berufsfeuerwehr übernimmt er auch die Verantwortung für die 848 Ehrenamtlichen, die durch ihre Einsatzbereitschaft für die Stadt Essen einstehen.

Modernisierungsprozess

In den Jahren 2021 bis 2023 hat der Rat der Stadt Essen die Aufstellung und Fortschreibung der Bedarfspläne für den Brandschutz, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Auf dieser Grundlage wurde eine weitreichende Modernisierung der Feuerwehr Essen eingeleitet, die sukzessive umgesetzt wird. Im Jahr 2024 wurden mehrere große Meilensteine erreicht, die im Jahresbericht detailliert vorgestellt werden. Neben der strategischen Neubauplanung, der Modernisierung des Fuhrparks und dem personellen Aufwuchs war die Gründung und der Aufbau einer Abteilung "Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz" ein entscheidender Schritt. Mit dieser Struktur begegnet die Stadt Essen den Herausforderungen von morgen.

Herausfordernde Einsätze

Jedes Jahr gilt es, einsatzbedingte Herausforderungen zu meistern, doch im Jahr 2024 musste die Feuerwehr Essen mehrere besondere Einsatzlagen bewältigen, die gemeinsam durch die Feuerwehr und ihre Partner der Gefahrenabwehr abgearbeitet wurden.

Am 13. Mai kam es innerhalb eines Tages zu zwei Großbränden, bei dem morgens ein Wohn- und Geschäftshaus in Essen-Schonnebeck in Brand geriet und nachmittags eine große Werkstatt mit Lackierkabinen in Vollbrand stand und für eine riesige Rauchsäule sorgte.

Durch einen Bergbauschaden mussten am Abend des 21. Juni rund 80 Menschen ihre Wohnungen in einem Hochhaus am Spervogelweg verlassen, weil die Tragfähigkeit des Untergrundes nicht mehr sichergestellt war. Die Stadt Essen stellte sofort Notunterkünfte zur Verfügung und die Feuerwehr unterstützte die Betroffenen bei der Evakuierung.

Der AfD-Bundesparteitag am letzten Wochenende im Juni und die zahlreichen Gegendemonstrationen sorgten für ein Großaufgebot an Rettungskräften in Essen. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und den vielen ehrenamtlichen Einsatzkräften sowie einer umfangreichen Planung sorgten rund 300 Einsatzkräfte für die Sicherheit rund um die Veranstaltung.

Am 28. September kam es zeitgleich zu zwei Brandanschlägen in Mehrfamilienhäusern im Essener Norden. Der Täter fuhr anschließend mit seinem Fahrzeug in ein Ladenlokal und versuchte es in Brand zu setzen. Insgesamt wurden bei den beiden dramatischen Bränden 31 Menschen verletzt. Rund 160 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Den gesamten digitalen Jahresbericht der Feuerwehr Essen mit allen Details finden Sie online auf der Seite der Stadt Essen unter: www.essen.de/feuerwehr

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Rückblick auf das Jahr 2024.

