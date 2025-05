Feuerwehr Essen

FW-E: Brandereignis im Einkaufszentrum "Limbecker Platz" - umsichtiges Handeln verhindert Schlimmeres

Bild-Infos

Download

Essen-Stadtkern, Limbecker Platz, 17.05.2025, 20:10 Uhr (ots)

Am heutigen Samstagabend, dem 17. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Essen durch die Auslösung der automatischen Brandmeldeanlage und einen sich anschließenden Anruf eines Mitarbeiters in das Einkaufszentrum "Limbecker Platz" alarmiert. In einem Gastronomieunternehmen, welches im Foodcourt im Untergeschoss des Einkaufszentrums liegt, war es zu einem Brand in der Elektroverteilung einer Industrieküche gekommen.

Der Küchenmitarbeiter erkannte die Situation sofort richtig, holte den nächstgelegenen Feuerlöscher und löschte mit diesem die offenen Flammen ab. Um die Feuerwehr zu alarmieren, betätigte er anschließend einen Druckknopfmelder der Brandmeldeanlage. Darauf folgte der Notruf über die 112, in dem er dem Leitstellendisponenten die Situation erklärte. Die Leitstelle der Feuerwehr Essen alarmierte daraufhin zwei Löschzüge der Feuerwachen Mitte und Borbeck sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zum Einkaufszentrum.

Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte bereits auf der Straße in Empfang genommen und von dem Mitarbeiter, der das Feuer gelöscht hatte, auf kürzestem Weg zu dem Brandherd geführt. Vor Ort schmorten die Elektrobauteile und es wurde noch eine leichte Verrauchung festgestellt. Der betroffene Bereich der Küche wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert und kleine Nachlöscharbeiten wurden durchgeführt.

Durch das umsichtige Handeln des Mitarbeiters konnte hier eine schlimmere Situation verhindert werden. Nach nur 30 Minuten wurde die Einsatzstelle an den Betreiber des Restaurants übergeben und die rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten ein.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell