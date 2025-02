PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Geldbörse geraubt +++ Graffitisprayer festgenommen +++ Werkzeug von Baustelle gestohlen

Limburg (ots)

1. Geldbörse geraubt,

Weilburg, Bahnhofstraße, Sonntag, 09.02.2025, 14:55 Uhr

(cw)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf dem Busbahnhof in Weilburg ein Raubüberfall.

Gegen 14:55 Uhr befand sich ein 31-Jähriger aus Rheinland-Pfalz im Bereich des Busbahnhofs in der Bahnhofstraße, als sich ihm plötzlich eine männliche Person näherte. Diese forderte den Mann unter Vorhalt eines Messers auf, Gegenstände herauszugeben. Anschließend setzte der Angreifer das Messer ein und verletzte den 31-Jährigen am linken Arm und der linken Hüfte. Nachdem er die Geldbörse erbeutet hatte, flüchtete der Räuber in Richtung Wilhelmstraße. Der Täter wird als männlich und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit sei er komplett schwarz bekleidet gewesen und habe eine Wollmütze, schwarze Sneaker und schwarze Bekleidung getragen. Weiterhin trug er ein schwarzes Tuch über Mund und Nase.

Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen. Sollten Sie die Tat beobachtet haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 zu informieren.

2. Graffitisprayer festgenommen,

Limburg, Frankfurter Straße, Samstag, 08.02.2025, 13:10 Uhr

(cw)Zwei Graffitisprayer nahm am Samstag die Polizei in Limburg fest.

Gegen 13:10 Uhr verständigten aufmerksame Passanten die Polizei, dass in der Frankfurter Straße zwei Männer Stromkästen beschmiert hätten. Die Streifen nahmen die beiden Jugendlichen aus Weilmünster und Weilburg kurze Zeit später fest und überstellten sie anschließend ihren Eltern. Beide müssen sich nun wegen der Sachbeschädigungen verantworten.

3. Werkzeug von Baustelle gestohlen,

Bad Camberg, Verlängerung der Robert-Bosch-Straße, Freitag, 07.02.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 10.02.2025, 06:30 Uhr

(cw)Unbekannte stahlen im Laufe des Wochenendes von einer Baustelle in Bad Camberg diverse Werkzeuge. Zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Montag, 06:30 Uhr begaben sich die Diebe auf die Baustelle in der Nähe der Robert-Bosch-Straße. Dort schnitten die Täter einen Materialcontainer auf und entwendeten anschließend mehrere Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Sollten Sie in der Umgebung der Baustelle Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 9140 - 0 zu informieren.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell