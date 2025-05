Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Unfallflüchtiger ermittelt

Maikammer (ots)

Ein aufmerksamer Bürger beobachtete am 30.05.2025, gegen 11:23 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht im Bereich des Schwimmbad-Parkplatzes in Maikammer. Ein 85 Jahre alter Mann bog mit seinem Mercedes von der Schwimmbadstraße in die Wiesenstraße ein und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

