PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckereifiliale

Arnsberg-Neheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Apothekerstraße ein. Die durchsuchten die Bäckerei nach Wertgegenständen. Als sie keine Beute machen konnten, verließen sie unerkannt das Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0291-90200 bei der Polizei in Arnsberg zu melden. Stra.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 08:42

    POL-HSK: 11-Jähriger im Bikepark schwer verletzt

    Winterberg (ots) - Mit seinem Mountainbike ist ein 11-Jähriger aus Duisburg im Bikepark an der "Kappe" gestürzt und schwer verletzt worden. Donnerstag gegen 15 Uhr verunfalle er. Mit einem Rettungshubschrauber ist er in eine Klinik geflogen worden. Aktuell ermittelt das Verkehrskommissariat zu den Hintergründen des Sturzes. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:41

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Sundern (ots) - An der "Hauptstraße" ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donenrstag, 12:15 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang in ein Haus verschafft und aktuellen Erkenntnissen nach einen Tresor mitgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 07:43

    POL-HSK: Mercedes aus der Lerchenstraße entwendet

    Brilon (ots) - Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Am 14.08.2025 um 03:46 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine weiße Mercedes S-Klasse, die in der Lerchenstraße in einer Hauszufahrt stand. Dem digitalen Fahrtenbuch des gestohlenen Autos ist zu entnehmen, dass der Mercedes bis "Zur Jakobuslinde" in Brilon gefahren wurde. Dort wurde um 03:52 Uhr höchstwahrscheinlich die SIM-Karte des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren