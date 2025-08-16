POL-HSK: Einbruch in Bäckereifiliale

Brilon (ots) - Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Am 14.08.2025 um 03:46 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine weiße Mercedes S-Klasse, die in der Lerchenstraße in einer Hauszufahrt stand. Dem digitalen Fahrtenbuch des gestohlenen Autos ist zu entnehmen, dass der Mercedes bis "Zur Jakobuslinde" in Brilon gefahren wurde. Dort wurde um 03:52 Uhr höchstwahrscheinlich die SIM-Karte des ...

