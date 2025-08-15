Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus
Sundern (ots)
An der "Hauptstraße" ist im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donenrstag, 12:15 Uhr eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang in ein Haus verschafft und aktuellen Erkenntnissen nach einen Tresor mitgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 zu melden.
