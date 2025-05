Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: 37-jähriger flieht plötzlich bei Verkehrskontrolle- Seine Fahrt endet auf der A1

Schwelm (ots)

Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises wollten am 20.05.2025, gegen 22:00 Uhr, im Rahmen einer Kontrolle einen Pkw der Marke Opel anhalten und kontrollieren. Der Pkw befuhr zuvor die Prinzenstraße und war in die Nordstraße eingebogen. Der Fahrzeugführer kam zuerst den Anhaltesignalen nach und stoppte seinen Opel am Fahrbahnrand. Als die Beamten ausstiegen und sich dem Pkw näherten, gab der Fahrer jedoch plötzlich Gas und fuhr davon. Umgehend besetzten die Kräfte wieder den Streifenwagen, schalteten das Blaulicht ein und fuhren hinter dem Opel her. Trotz der eindeutigen Anhaltesignale und mehrfacher Lautsprecherdurchsagen stoppte der Pkw nicht. Er fuhr über einige innerörtliche Straßen von Schwelm in weiter in Fahrtrichtung Wuppertal, missachtete dabei rote Ampel und beschleunigte zeitweise den Pkw auf Geschwindigkeiten von über 100 km/h. Im weiteren Verlauf fuhr er in Richtung der Autobahn 1 und fuhr zuletzt auf die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen auf. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits weitere Streifenwagen der Autobahnpolizei im Nahbereich. Durch den starken Kräfteansatz und die Staubildung im Baustellen-bereich kurz hinter der Autobahnauffahrt verlangsamte der Opel. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen gestoppt werden. Der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger aus Hagen, wurde widerstandslos festgenommen. Während der gesamten Nachfahrt kam es zu keinerlei Gefährdungen von unbeteiligten Personen. Bei der weiteren Sachverhaltsklärung erhärtete sich der Verdacht, dass der Hagener unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Daher wurde eine Blutprobe genommen. Ob auch Drogen konsumiert wurden ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Der Opel wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell