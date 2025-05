Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Verkehrsunfall nach missachteter Vorfahrt - eine Person leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Breckerfeld am 19.05.2025 wurde eine 35-jährige Breckerfelderin leicht verletzt. Gegen 10:00 Uhr befuhr sie die Brantener Straße in Fahrtrichtung Halver. Die 75-jährige BMW-Fahrerin aus Schalksmühle befuhr die L699 und beabsichtigte in die Brantener Straße einzufahren. Dabei übersah sie den Skoda der Breckerfelderin und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Hierbei wurde die 35-Jährige leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der BMW der 75-Jährigen wurde im Nachgang abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell