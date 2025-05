POL-EN: Gevelsberg: Parkrempler auf Discounterparkplatz- Fahrer hat über 1,1 Promille

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 17.05.2025, gegen 15.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Sprockhöveler die Strückerberger Straße mit seinem Krad Harley-Davidson. Ihm entgegen kam ein 52-jähriger Ennepetaler in seinem Pkw Skoda. Der 52 Jährige beabsichtigte nach links in die Hembecker Talstraße abzubiegen, wobei er verkehrsbedingt auf der Spur des 28 Jährigen ...

mehr