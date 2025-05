Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Auffahrunfall, zwei leicht verletzte Personen

Hattingen (ots)

Am Samstag, den 17.05.2025, gegen 06.10 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Wetteraner in seinem Pkw VW die Hüttenstraße. Zur gleichen Zeit und ich gleiche Richtung befuhr ein 25-jähriger Hattinger in seinem Mercedes AMG die Hüttenstraße hinter dem 46 Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist aufgrund von Zeugenaussagen davon auszugehen, dass der 25 Jährige dem 46 Jährigen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auffuhr. Hierbei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt, so dass sie zur weitern Behandlung nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt wurden. Da sich beim 25 Jährigen Hinweise auf eine Alkoholisierung ergaben wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden durch Abschleppunternehmen aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt.

